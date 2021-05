Glovo abre 16 armazéns urbanos em Portugal até ao final do verão

A Glovo vai abrir mais 16 armazéns urbanos nos próximos três meses em Portugal, com o objetivo de alargar a mais cidades portuguesas, como o Porto, o serviço "Quick Commerce" (Q-commerce), focado em "entregas ultrarrápidas" de todo o tipo de produtos, num tempo inferior a 30 minutos.

Para já, esta plataforma tecnológica conhecida sobretudo pelas entregas de comida, que já está disponível em mais de 60 cidades portuguesas, dispõe apenas de uma infraestrutura logística própria em Lisboa, que começou a operar em maio do ano passado.





Foi no final de janeiro que a Glovo anunciou uma parceria com o fundo imobiliário de origem suíça Stoneweg, que vai investir 100 milhões de euros na compra e remodelação de espaços de armazenamento para arrendar à plataforma de entregas ao domicílio, em vários países europeus.

Essa busca por espaços que possam ser convertidos em "dark stores" estendeu-se também a Portugal, sobretudo em Lisboa e no Porto, sendo o objetivo da plataforma estabelecer estes armazéns de proximidade em zonas relativamente centrais das cidades, que combinem a vertente residencial com a de serviços.

"Queremos ser a plataforma líder de comércio local ‘on-demand’ para que qualquer utilizador possa comprar qualquer produto da sua cidade praticamente de imediato, quando e onde quiser'', sublinha Ricardo Batista, que lidera a operação portuguesa da empresa fundada em 2015 e sediada em Barcelona.

100 Colaboradores

A equipa da nova unidade de negócio da Glovo conta com uma centena de pessoas, focadas na expansão da oferta multicategoria da "app" e nas entregas rápidas. O







Estes pequenos armazéns localizados dentro das cidades incluem um supermercado digital de conveniência, disponível sete dias por semana e que promete entregas de cerca de 20 minutos, sem valor mínimo de compra. Numa nota às redações, calcula que o SuperGlovo soma 5.000 utilizadores mensais e entrega uma média de 2,3 encomendas por minuto em Portugal.

Além do alargamento geográfico, neste serviço Q-commerce a Glovo quer também expandir os acordos de entrega com outras redes de supermercados – já colabora com o Continente ou o Auchan – e apostar no retalho não alimentar (produtos de parafarmácia, beleza, moda, brinquedos, música, artigos eletrónicos ou papelaria), em parceria com marcas como Douglas, Lush Cosmetics, Note! ou El Corte Inglés.