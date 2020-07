Preço médio das casas em Cascais e Estoril supera um milhão

Mais de um milhão de euros. Este é o preço médio das casas para venda na freguesia de Cascais e Estoril, no município de Cascais. Segundo um estudo do site especializado em imobiliário Idealista, o preço médio das casas vendidas em Cascais e Estoril ascendeu a 1.036.805 euros no segundo trimestre, o valor mais elevado em todo o país.



No entanto, na relação preço-área a freguesia lisboeta de Santo António, que abrange a zona da Avenida da Liberdade, é a que apresenta o valor mais elevado. As casas nesta zona custam 6.539 euros por metro quadrado (m2). Aliás, em termos de preço por metro quadrado, a capital domina a lista das 10 freguesias mais caras do país, com nove freguesias. A única "intrusa" é, exatamente, a freguesia de Cascais Estoril, que surge na nona posição, com um preço de 4.077 euros por m2.







No entanto, considerando o preço de venda total das casas, Cascais e Estoril emerge como líder destacada, superando a fasquia do milhão de euros. Nesta tabela já apenas surgem quatro freguesias fora do concelho de Lisboa, com o lote de freguesias que não pertencem à capital a incluir Almancil (Loulé), Alcabideche (Cascais), Sintra, Aldoar-Foz do Douro-Nevogilde e Lordelo do Ouro e Massarelos (Porto).





Lisboa também domina nas rendas mais caras

No mercado de arrendamento, o concelho de Lisboa também surge como o mais caro do país, com nove das 10 freguesias mais caras em termos de preço por metro quadrado a pertencerem à capital. A exceção é, novamente, Cascais e Estoril, que ocupa o nono lugar.



Já em termos do valor total das rendas, Cascais e Estoril volta a liderar os preços, com uma renda média de 2.183 euros por metro quadrado. O concelho de Lisboa conta com cinco freguesias entre as que têm rendas mais elevadas em todo o país.







Carcavelos e Parede lidera procuras para comprar ou arrendar casa

O estudo do Idealista mostra ainda quais as freguesias em que os anúncios que constam do seu site registaram mais procura, bem como os que registaram mais contactos dos potenciais clientes e os proprietários.



Aqui, é a freguesia de Carcavelos e Parede, no concelho de Cascais, que lidera as procuras, quer para compra de casa quer para arrendamento. A lista de freguesias mais procuradas mostra que muitas pessoas tentam adquirir habitação nos arredores de Lisboa e não na cidade, onde os preços são mais elevados.







Já no arrendamento, são sete as freguesias de Lisboa entre as 10 mais procuradas. Sendo, contudo, Carcavelos e Parede novamente a freguesia com mais interessados.