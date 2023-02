Preços das casas arrancam ano a estabilizar com subida de 0,6%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois do ciclo de subidas acentuadas, o preço de venda das casas está a estabilizar. De acordo com o Índice de Preços Residenciais da Confidencial Imobiliário, a variação mensal em janeiro situou-se em 0,6%, um valor inferior à média da subida em torno dos 2% que se vinha a verificar na primeira metade do ano passado.

O início do ano dá, assim, continuidade à tendência de abrandamento das subidas em cadeia observada ao longo da segunda metade de 2022, como destaca a Confidencial Imobiliário em comunicado.



Desde julho que as subidas mensais têm vindo a perder intensidade, ficando quase sempre abaixo dos 1%, comportamento que o mês de janeiro veio consolidar. Este abrandamento dos preços em Portugal Continental tem resultado na desaceleração da subida homóloga dos preços, que embora se mantenha elevada está a desacelerar há cinco meses consecutivos.





"Em janeiro, a variação homóloga dos preços fixou-se, assim, em 17,1%, menos 4 pontos percentuais que o pico de 21,1% que este indicador atingiu em agosto passado e regressando aos níveis de valorização observados no primeiro trimestre de 2022", segundo a mesma nota.





De acordo com o Sistema de Informação Residencial (SIR), o preço médio de venda das casas no país em janeiro - considerando um período acumulado de três meses - , ficou em 2.088€/m2, apurando-se um valor médio por imóvel vendido de 218.750 euros.