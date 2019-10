Preços das casas sentem o menor aumento do ano no terceiro trimestre  

Os preços das casas em Portugal continuam a aumentar mas, de acordo com os dados do Idealista, o ritmo das subidas está a abrandar.

O preço das casas em Portugal aumentou 2,5% no terceiro trimestre de 2019. Este foi o aumento mais reduzido desde o início do ano.





O preço do metro quadrado situou-se nos 1.981 euros entre julho e setembro, segundo o índice de preços do idealista. O aumento de 2,5% face ao segundo trimestre foi superior aos saltos verificados nos trimestres anteriores de 2019: 3,3% no primeiro trimestre e 4,5% no segundo.