Casas continuam a ficar mais caras

A cada novo trimestre, novo aumento dos preços das casas. Segundo o índice idealista, divulgado esta quinta-feira, o preço das casas em Portugal subiu 6,6%, no último trimestre de 2018, para 2.101 euros por metro quadrado. O índice mostra que os aumentos são transversais a todas as regiões. Ainda assim, o Norte destacou-se, com os preços a crescerem 9,2% nos últimos três meses do ano. Porto e Braga foram mesmo as cidades onde os preços das casas registaram a maior subida, com os preços a subirem 7,5% e 7,1%, respetivamente. Apesar destes aumentos, a capital portuguesa continua a ser a cidade onde é mais caro comprar casa. De acordo com o índice de preços idealista, "Lisboa com 2.847 euros por metro quadrado continua a ser a região mais cara, seguida pelo Algarve onde custa 2.064 euros por metro quadrado e Norte (1.704 euros por metro quadrado) e Madeira (1.597 euros por metro quadrado)". Boas notícias para quem é proprietário, não tão boas para quem está à procura de casa para investir, uma vez que a expectativa é que os preços continuem a subir.

