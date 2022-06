Quinta de Morais Pires em Alenquer vendida por quase metade do preço

Leia Também Condenação pela CMVM de Salgado e quatro ex-gestores a meses de prescrever

A Quinta do Boiro, que foi até 2019 a casa de féria do antigo administrador financeiro do Banco Espírito Santo (BES) Amílcar Morais Pires, foi vendida por metade do preço, noticia esta quinta-feira o "Expresso".A quinta foi comprada por 3,2 milhões de euros ao próprio Morais Pires em 2019 por um fundo gerido pelo antigo BES, atual Novo Banco. Acabou por ser vendida, em fevereiro deste ano, pela sociedade gestora desse fundo, a GNB (Grupo Novo Banco) a uma diretora do banco Goldman Sachs em Londres, por 878,1 mil euros.Segundo o "Expresso", o negócio foi feito por quase metade do valor médio das avaliações feitas à propriedade em novembro de 2020 (1,6 milhões) e por quatro vezes menos do que o montante que foi dado por Morais Pires em 2009.A Quinta do Boiro tem 4,7 hectares e fica a 45 minutos de Lisboa, em Pereiro de Palhacana, uma freguesia em Alenquer. A propriedade conta com "um campo de ténis e quase 1500 m2 de área coberta distribuídos por uma dezena de edifícios, um deles com piscina interior e SPA".