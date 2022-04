Condenação pela CMVM de Salgado e quatro ex-gestores a meses de prescrever

A condenação de Ricardo Salgado e outros quatro ex-banqueiros devido ao aumento do capital que precedeu a queda do Banco Espírito Santo, imposta pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) prescreve em novembro, noticia, esta sexta-feira, o Expresso.Em causa figuram coimas de 2,8 milhões aplicadas ao antigo líder do BES Ricardo Salgado (1 milhão de euros), a Amílcar Morais Pires, José Manuel Espírito Santo, Joaquim Goes e Rui Silveira, das quais os ex-banqueiros interpuseram recurso num processo que chegou agora ao Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, em Santarém, com carimbo urgente, indica o semanário.Ainda no universo de Salgado, o Jornal Económico avança que a família pôs novamente o palacete de Cascais à venda, após uma tentativa fracassada em 2019, com a sociedade "Casa dos Pórticos", dona do palacete comprado por Ricardo Espírito Santo Silva há oito décadas, a regressar ao mercado com um valor base de 16 milhões de euros.