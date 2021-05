Real Estate Boutique comercializa empreendimentos de luxo em Lisboa e Caxias

A mediadora imobiliária nacional Real Estate Boutique é uma das comercializadoras de dois projetos imobiliários de luxo na região de Lisboa.O Quinta das Giestas - Private Apartments é um condomínio de luxo localizado no Alto do Lagoal, em Caxias, que é promovido pela Lagoalto. O empreendimento, que é também comercializado pela JLL e pela Porta da Frente Christie's apresenta 60 apartamentos com tipologias entre T3 e T5 com vista de mar.

"Este será um projeto muito requisitado por famílias que desejam viver perto do mar, em simultâneo estar perto das melhores escolas internacionais e terem fácil acesso ao centro de Lisboa. Em fase de pré-lançamento o empreendimento já vendeu 45% dos apartamentos disponíveis, o que confirma bem a aceitação que virá a ter, sendo agora lançado oficialmente no mercado", assinala Filipe Cadilhe, responsável pelo escritório da Real Estate Boutique em Lisboa.



A mediadora nacional participa igualmente na comercialização do projeto da Mexto designado Rodrigo da Fonseca 43, situado na rua com o mesmo nome em Lisboa. Localizado perto do Marquês de Pombal e do Largo do Rato, o edifício é comercializado também pela JLL e a Barnes.



O projeto que resulta da reabilitação de um imóvel datado do início do século XIX. No total conta com oito apartamentos, com terraço, jardim, piscina, estacionamento privado e arrecadações. Nos seis pisos estão distribuídos alojamentos de tipologia T3 e T4, dois deles duplex, com áreas que vão até aos 290 metros quadrados.



Os preços dos apartamentos vão de 1,42 milhões de euros a 2,85 milhões de euros.





"O Rodrigo da Fonseca 43 é um produto imobiliário de elevado padrão, que oferece apartamentos de grandes dimensões, com uma atenção minuciosa a todos os detalhes de conforto, numa das melhores localizações do centro de Lisboa, a Rua Rodrigo da Fonseca. Estamos muito entusiasmados com ambos os empreendimentos pois preenchem na perfeição os requisitos de alguns dos nossos clientes mais exigentes", conclui Filipe Cadilhe.