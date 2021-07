Tem três milhões? É o preço mínimo para morar no AC27 de Campo de Ourique

São apenas cinco apartamentos T4, com áreas entre os 315 e os 363 metros quadrados, dotado de terraços com vistas sobre a cidade ou o rio Tejo, dois lugares de estacionamento.

O primeiro piso tem uma piscina privativa, enquanto o quinto é corporizado por um apartamento ‘penthouse’ com três espaços exteriores, incluindo um terraço com uma piscina e vistas sobre Lisboa.

O apartamento mais barato custa 2,92 milhões de euros e o mais caro 3,62 milhões.





Este empreendimento residencial, que foi batizado como AC27, fica situado na Avenida Álvares Cabral, na freguesia de Campo de Ourique, em Lisboa, e resulta da reabilitação de um edifício do início da década de 80, "que chega aos novos anos 20 do novo milénio com cinco apartamentos nada menos que soberbos e com condições únicas – ou, podemos afirmar, mesmo raras – para um imóvel numa localização tão central", enfatizam as imobiliárias Porta da Frente Christie’s, JLL e Barnes, em comunicado conjunto enviado às redações esta sexta-feira, 9 de julho.

"É um privilégio podermos contar com um empreendimento com esta qualidade, dotado de espaços fenomenais e com uma relevante dicotomia, tão rara e preciosa, entre as áreas interiores e exteriores", afirma Rafael Ascenso, CEO da Porta da Frente Christie’s.

"De facto, o grande fator diferenciador deste projeto são as áreas dos apartamentos. É uma raridade encontrarmos habitações novas com mais de 300 metros quadrados numa zona tão nobre e privilegiada de Lisboa", reforça Patrícia Barão, "head of residential" da JLL.

"Há já alguns anos que Lisboa se tem posicionado como uma das melhores cidades para viver pela enorme qualidade de vida que oferece a todos os níveis. Temos um clima excelente, oferecemos segurança, uma costa invejável, uma simpatia natural e uma rica e variada gastronomia, mas temos que apostar ainda mais na excelência daquilo que oferecemos aos nossos clientes.

"No mercado imobiliário fazem falta projetos como o AC27, focados na excelência, e em que nenhum detalhe foi deixado ao acaso – a distribuição dos espaços, a amplitude das áreas sociais, uma escolha criteriosa dos materiais e o nível dos acabamentos e equipamentos", remata Filipa Frey-Ramos, "general manager" da Barnes International.