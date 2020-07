Rendas recuam 4% no semestre apesar de oferta ter crescido mais de 50%

Leia Também Preço das casas em Portugal sobe 3,7% no primeiro semestre

O valor médio das rendas pedidas pelos proprietários para novos contratos caiu 4% em Portugal no primeiro semestre, impactado pela pandemia da covid-19. A oferta de apartamentos para arrendamento disparou mais de 55%, mas a forte procura travou uma maior quebra nas rendas, refere o relatório elaborado pela Casafari, empresa tecnológica de imobiliário (proptech).Os dados revelados esta sexta-feira mostram que o valor médio das rendas a nível nacional situa-se em 636 euros, menos 4,02% do que no início do ano.A Casafari assinala que a oferta de apartamentos para arrendamento disparou 55,66%, refletindo a transferência de vários apartamento do Alojamento Local para o mercado do arrendamento.Em termos do valor médio das rendas, as maiores subidas registaram-se nos distritos de Bragança (23,12%) e Beja (21,15%). No extremo oposto, a Madeira apresentou uma quebra de 25,18%.A Casafari analisa de forma mais detalhada o mercado de arrendamento os distritos de Lisboa, Porto e Faro e indica que foi no Porto que as rendas mais desceram na primeira metade do ano, recuando 14,28%.Em Lisboa, os preços do arrendamento cederam 12,74%, enquanto em Faro a quebra foi de apenas 4,07%.O distrito de Lisboa mantém-se como o mais caro, com um preço de arrendamento médio de 1.191 euros, seguindo-se o Porto, com um valor de 779 euros. Esta hierarquia verifica-se também no preço por metro quadrado, que é de 15 euros em Lisboa, 10 euros no Porto e oito euros em Faro.A elevada procura nestes mercados, no entanto, travou a quebra nos preços pedidos pelos proprietários dos imóveis a arrendar.A Casafari indica que a oferta de apartamentos para arrendamento disparou 73,6% no Porto, atingindo os 2.986 apartamentos, e 33,65% em Lisboa, para 9.422. Em Faro, o número de apartamentos no mercado de arrendamento aumentou 17,32%, cifrando-se em 833.