Metade das familias de Lisboa só ganha para arrendar casa até 30 m2

A família mediana no município de Lisboa apenas dispõe de rendimentos para arrendar uma casa com no máximo 30 metros quadrados. Isto se cumprir a recomendação de canalizar até um terço do seu rendimento mensal para o pagamento da renda, noticia este sábado o semanário Expresso.Por contraponto, a família mediana no município de Belmonte com igual taxa de esforço consegue arrendar uma habitação com cinco vezes mais área: 149 metros quadrados (m2).O Expresso cruzou os dados dos rendimentos medianos das famílias por concelho e o preço mediano por m2 no mercado de arrendamento nesses municípios.Assim, embora o rendimento médio das famílias da capital seja 30% superior ao do concelho junto à Serra da Estrela, a renda média pedida em Lisboa é seis vezes superior.O Expresso cruzou estes dados para os mais de 180 municípios de Portugal Continental para os quais existe informação e concluiu que, com recurso a um terço do seu rendimento mensal, a família mediana portuguesa consegue arrendar uma casa com uma área de 60 m2, ou seja, o dobro do valor da capital.As rendas são particularmente elevadas nas Áreas Metropolitanas de Lisboa (AML) e Porto (AMP), apesar de também os rendimentos serem superiores, pelo que na AML as famílias conseguem arrendar casas com 44 m2 e na AMP essa área aumenta para 56 m2.De acordo com o semanário, existem mais cinco municípios - todos do interior - onde com um terço do rendimento se consegue arrendar uma casa com 120 m2 ou mais. São eles Borba, Portalegre, Sátão, Bragança e Vila Viçosa.No extremo oposto, além de Lisboa, os concelhos que apenas permitem arrendar menores áreas são Cascais (36 m2), Albufeira (38 m2), Amadora (39 m2) e Porto (40 metros quadrados).