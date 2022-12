Sonae vende Continente do Colombo a fundo alemão

A Sonae Sierra vendeu o imóvel onde funciona o Continente do Colombo ao fundo Union Investment.



Sem revelar o valor da transação, em comunicado o fundo alemão explica que o ativo – que conta com uma área total de 23,445 metros quadrados - ficará sob a gestão da Sonae Sierra.



O hipermercado Continente é um dos maiores do país e foi inaugurado em 1997, quando também abriu portas o centro comercial Colombo que totaliza 300 inquilinos.



Este é o primeiro investimento da Union Investment num ativo de retalho em Portugal e Laura Roll, investment manager do Union Investment, disse que esta transação é "uma grande oportunidade para de futuro diversificar o portfólio de ativos" do fundo na Península Ibérica.



"Com a aquisição do Continente no Colombo, aliamos os dois maiores focos da nossa estratégia de investimento em retalho, que passa por combinar, por um lado, o mercado de retalho de bens de consumo e, pelo outro, os centros comerciais de excelência. Vamos continuar a expandir o nosso portfólio em ambas as áreas, de forma seletiva", disse ainda Roman Müller, Senior Investment Manager da Union Investment.



Com 50 anos de atividade, o fundo com sede em Frankfurt conta com 479 imóveis, em nove países, que estão avaliados em 54.4 mil milhões de euros.