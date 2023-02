Da primeira Aristocrazy à Lego. Sonae Sierra fechou 193 contratos de novas lojas em 2022

Leia Também Fusão coloca Sonae no maior grupo de shoppings da América Latina a partir de 6 de janeiro

A Sonae Sierra fechou, no ano passado, 193 novos contratos com lojistas nos ativos sob sua gestão em Portugal, com uma área total de 26 mil metros quadrados de área bruta locável.Embora o número de novos contratos assinados seja inferior a 2021 (219), o braço imobiliário da Sonae destaca que "reforçou o seu posicionamento no segmento 'premium', atraindo marcas como Adolfo Dominguez, Gant e Hugo Boss para o Centro Comercial Colombo", espaço comercial que acolheu ainda inauguração da primeira loja própria da Aristocrazy e a abertura de uma Lego, realça a empresa em comunicado enviado, esta segunda-feira, às redações.A chegada da Victoria's Secret e Scalpers ao Norte Shopping e a anunciada expansão das lojas da cosmética Primor no Algarve Shopping e Nova Arcada são outros dos negócios destacados pela Sonae Sierra que comercializou ainda o espaço do Pingo Doce no Campo Novo, com abertura prevista para este ano, assim como a chegada da Decathlon Connect ao complexo comercial situado em Tróia.

O portefólio dos ativos geridos pela Sierra "continua a ser um grande atrativo na expansão de novas marcas e conceitos de retalho, registando uma taxa de ocupação global superior a 98% em 2022", indicou a empresa.