As subidas nos preços nominais das casas são significativamente acima da inflação registada, que em Portugal se situou nos 0,3% no ano passado, o que torna a habitação no país ainda menos acessível.A S&P estima que os preços abrandem em sete dos países analisados, sendo as exceções a Itália, Irlanda e Reino Unido. No caso italiano, os autores do estudo referem que após vários anos de estagnação ou mesmo contração dos preços, o final de 2019 apresentou já "algum dinamismo". Assim, as estimativas apontam para uma subida de 0,5% este ano, contra 0,1% em 2019, e uma aceleração nos anos seguintes, embora "moderada", com variações de 0,9% em 2021 e 1,5% em 2022.A Irlanda, que em 2016 e 2017 apresentava as maiores subidas nos preços - 8,7% e 11,9% -, desacelerou em 2018, ano em que as casas ficaram 7,2% mais caras e travou no ano passado, com um crescimento nos preços de apenas 1%. Após estarem dissipadas as incertezas com o Brexit e com as eleições legislativas britânicas de dezembro do ano passado, a S&P prevê um crescimento de 2,5% este ano e de 3% em 2021 e 2022. Também no Reino Unido estes fatores travaram a subida dos preços - que vinham a abrandar desde 2016 - e agora deverá assistir-se a uma recuperação. O estudo estima crescimentos de 2,5% este ano, de 2% em 2021 e de 3,5% em 2022.