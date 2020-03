A taxa média caiu nos financiamentos destinados à construção e aquisição de habitação e manteve-se estável na reabilitação de habitação.



No financiamento à aquisição de habitação, o que tem maior peso no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro média baixou de 1,022% em janeiro para 1,018% em fevereiro. Já no financiamento à construção de habitação, a taxa reduziu-se de 0,815% para 0,809%, enquanto na reabilitação de habitação se manteve em 1,115%, o mesmo valor registado em janeiro.



As taxas de juro implícitas no crédito à habitação voltaram a recuar em fevereiro deste ano, pelo sétimo mês consecutivo, e estão abaixo de 1% pela primeira vez. Os dados foram divulgados, esta quinta-feira, 19 de fevereiro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de que o capital médio em dívida aumentou.Segundo os dados publicados esta manhã pelo INE, a taxa de juro média no conjunto dos contratos de crédito à habitação fixou-se em 0,997% em fevereiro de 2020, abaixo da taxa de 1% registada em janeiro. Os juros do crédito à habitação estão a cair desde agosto do ano passado e atingem agora um novo mínimo desde, pelo menos, janeiro de 2009, data em que tem início esta série estatística do INE.