Stone Capital lança Peixinhos no lisboeta bairro da Graça com T2 a 895 mil euros

O economista Geoffroy e o engenheiro Arthur Moreno, dois irmãos franceses, que escolheram Lisboa para viver e moram entre Alfama e o Chiado há duas décadas, criaram em 2010 a gestora de fundos Stone Capital, que se tornou uma das operadoras que mais tem investido no mercado imobiliário nacional, sobretudo em Lisboa.

Com mais de 1.500 apartamentos entregues e vários projetos em desenvolvimento, a Stone expandiu-se para abranger outras zonas e diferentes tipos de projetos, como escolas, edifícios de escritórios e projetos de raiz.

Agora, no bairro da Graça, onde se situa o condomínio residencial Jardim da Glória, a Stone Capital arrancou com a reabilitação de um imóvel no Beco dos Peixinhos.

"A partir do último trimestre de 2025, data estimada para a conclusão da obra, os novos habitantes poderão juntar-se à comunidade de residentes do Jardim da Glória, que se estende por uma área de 5.000 metros quadrados, acolhendo 42 apartamentos e uma ampla zona verde", realça a Athena Advisers, que está a comercializar o novo projeto residencial, em comunicado.

O novo edifício, com quatro pisos e batizado como "Peixinhos", será formado por meia dúzia de apartamentos de tipologia T1, com áreas entre os 58 e os 73 metros quadrados, e um T2 de 137 metros quadrados na cobertura, com os preços de venda a oscilarem "entre 450 mil para os T1 e os 895 mil euros para a unidade T2".

Desenhados pelo gabinete de arquitetura ARX Arquitetos, "os apartamentos do rés-do-chão contam com terraços cobertos e jardins privados e todas as unidades estão orientadas com amplas janelas para o jardim urbano já existente, criado por uma equipa de arquitetos paisagistas de acordo com princípios de biofilia, que procura restabelecer a ligação das pessoas com o ambiente natural em redor", destaca a Athena Adviser.

"O bairro da Graça é seguramente um dos melhores de Lisboa para viver. Mantém a tipicidade que sempre o caracterizou ao mesmo tempo que se tornou numa das áreas mais cosmopolitas da cidade, atraindo nacionais e estrangeiros para a compra de casa", enfatiza David Moura-George, diretor geral da Athena Advisers Portugal.

"Contudo, a falta de oferta tem limitado a fixação de pessoas neste bairro, pelo que o lançamento deste projeto, apesar de conter poucas unidades, é uma oportunidade única para que mais pessoas possam ter acesso ao estilo de vida e à qualidade que este condomínio proporciona num dos bairros mais vibrantes da capital", considera o mesmo responsável.

De resto, os futuros residentes do projeto "Peixinhos" irão usufruir de "uma extensa área verde com jardins, piscina, hortas e parque infantil", sendo que o condomínio tem também piscina interior com sauna e banho turco, "concierge" e parque de estacionamento.