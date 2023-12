Grupo espanhol compra esquina junto aos Clérigos por 5 milhões para turismo

O grupo galego Viqueira adquiriu um edifício situado na rua que tem o nome do arquiteto italiano que projetou a Igreja e Torre dos Clérigos, que fica a meia dúzia de passos de distância.





O imóvel corporiza o gaveto entre a Rua do Arquiteto Nicolau Nasoni e a Rua de Trás, que se encontra completamente reabilitado e vai ser agora transformado em apartamentos turísticos.

"A aquisição deste edifício é o resultado de um trabalho meticuloso de avaliação de oportunidades de investimento no estrangeiro", afirma José Viqueira, CEO deste grupo, em comunicado.

"Esta decisão estratégica marca o início da expansão global do grupo no setor do arrendamento turístico e de uma emocionante fase na trajetória do grupo. Estamos entusiasmados por fazer parte da vibrante comunidade do Porto e por contribuir para o florescimento turístico desta região", enfatiza o líder do grupo de construção e promoção imobiliária, que tem sede em Vigo.

Porquê a Invicta? "A escolha do Porto como destino para este investimento não foi ao acaso, já que a cidade tem registado um crescimento turístico significativo nos últimos anos e tem-se consolidado como um destino atrativo para turistas de todo o mundo", explica José Viqueira, adiantando que a aquisição do imóvel e a sua localização estratégica no centro da Invicta "reflete a visão e objetivo do grupo Viqueira de oferecer experiências únicas aos turistas que procuram submergir-se na rica história e cultura da cidade".

E promete continuar a explorar novas oportunidades de investimento nos setores de habitação e turismo em Portugal, avaliando projetos que sejam "não só financeiramente sólidos, mas que também contribuam para o crescimento sustentável e bem-estar das comunidades locais".