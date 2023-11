Grupo israelita mete a segunda num investimento de 60 milhões na foz de Gaia

Porto, 2018: o grupo israelita Taga Urbanic entra em Portugal pelo Porto, onde compra, de uma assentada, quatro edifícios para reabilitação na zona histórica da cidade.

Curiosamente, um dos projetos situa-se na Rua Monte dos Judeus, topónimo que provém do cemitério israelita que ali existiu. Trata-se de um edifício residencial, resultante do restauro de uma casa burguesa centenária, que é composto por meia dúzia de apartamentos, de tipologias T0 a T2.

Leia Também Israelita Taga-Urbanic polvilha o Porto com investimento próximo dos 100 milhões

Em apenas cinco anos de presença em Portugal, a Taga Urbanic tornou-se um dos grupos imobiliários mais ativos na região Norte, sobretudo no Porto, Gaia e Maia, operando também noutras cidades, como Setúbal, contando já com cerca de duas dezenas de empreendimentos imobiliários, em diferentes fase de execução, que resultarão na construção de quase 2.000 unidades nos próximos anos.

Um dos seus mais emblemáticos projetos chama-se Sal D’Ouro Collection: Trata-se de um empreendimento residencial que será composto por seis edifícios, num total de 200 frações, situa-se no terreno da antiga Seca do Bacalhau, na foz de Gaia e está orçado em cerca de 60 milhões de euros.

Preços das casas a partir de 284 mil euros. Único T4 vendido por 1,15 milhões

Numa altura em que o primeiro edifício do complexo, o Sal D’Ouro Ocean, com 31 apartamentos, se encontra a meio da construção, contando com "80% das unidades vendidas", a Taga Urbanic arranca agora com a obra do Sal D’Ouro Park, nome do segundo edifício do empreendimento, que terá 37 frações, de tipologias T1, T2, T3 e T4, com áreas que oscilam entre 56 e 182 metros quadrados.

O T1 mais barato custa 284 mil euros, os preços do T2 arrancam nos 416 mil euros, enquanto os T3 estão a ser comercializados a partir de 616 mil euros. O único T4 já está reservado – preço: 1,15 milhões de euros.

Localizado junto ao Parque de S. Paio, o Sal D’Ouro situa-se "na última reserva significativa para construção na faixa costeira da cidade, num ponto elevado e beneficiando de vistas soberbas e diretas sobre o mar e a reserva natural do estuário do rio Douro", enfatiza o grupo Taga Urbanic, em comunicado.

O empreendimento inclui comodidades como um ginásio privado equipado, zona de "coworking", estacionamento em dois pisos, arrecadações e posto de carregamento elétrico interior.

O projeto arquitetónico é liderado pelo gabinete Ventura + Partners, a construção pelo grupo TPS – Teixeira, Pinto & Soares, SA, estando a comercialização a cargo das mediadoras imobiliárias JLL e Global Key.

"Cada edifício possui uma identidade única, expressa através de um nome que reflete a sua essência singular e personifica o prestígio que caracteriza a coleção", sublinha Tzafrir Fiks, CMO da Taga Urbanic, garantindo que "a taxa de vendas na primeira fase é muito elevada e o mesmo sucede no segundo edifício".

Fundado há quatro décadas por Zohar Gafni e Ariel Chilkiyahu, o grupo Taga Urbanic desenvolveu mais de 80 projetos imobiliários em Israel, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos e Portugal, num total de mais de cinco mil frações.