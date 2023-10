Fercopor vai investir 40 milhões na construção do Prisma na maior avenida do Porto

Fundada em 1981 por Alberto Ferreira da Costa e seus irmãos, família com raízes em Vila do Conde, a Fercopor sediou-se em Vila Nova de Gaia, onde converteu a antiga fábrica da Coats & Clark num parque empresarial, e tem estado sobretudo focada na promoção imobiliária na portuense Avenida da Boavista, onde a empresa se estreou, em 1986.

Após o Soul, o Enlight e o Pure, empreendimentos habitacionais construídos na Boavista, nos últimos três anos, a Fercopor marcou para esta quinta-feira, 12 de Outubro, a apresentação pública e arranque da comercialização (ainda em planta) do Prisma, nome do seu quarto projeto de habitação de luxo, lançado nesta década, naquela que é a segunda maior avenida da cidade Invicta.

Um mês depois de iniciar a comercialização do seu primeiro projeto fora do Grande Porto – o Serenity, formado por dois condomínios de luxo, a construir junto á marina de Vilamoura, num investimento previsto de 100 milhões de euros -, a Fercopor regressa às origens para "investir mais de 40 milhões de euros" no Prisma.

Instalado mesmo em frente ao hotel Crowne Plaza Porto, no cruzamento entre a Avenida da Boavista e as ruas de António Cardoso e António Patrício, o Prisma tem o início da sua construção "previsto para o primeiro trimestre de 2024", num terreno "actualmente sem utilização", que "era há vários anos propriedade da promotora imobiliária".

Os oito pisos do Prisma serão compostos maioritariamente por T2 e T3, com os preços a começarem nos 590 mil euros, mas tipologias vão até T4 duplex. Destaque ainda para as três T4 penthouse que contam com "amplos terraços e vista sobre a cidade".

No total, são 73 habitações com áreas interiores até 282 metros quadrados e exteriores até 365 metros quadrados, num empreendimento que será ainda dotado de ginásio, sala de convívio e jardim.

"Acreditamos que será também procurado pelo mercado internacional"

"É com grande responsabilidade e ambição que trazemos este novo projeto à avenida. Quisemos criar algo diferenciador, que trouxesse à Boavista uma nova perspetiva da arquitetura, mas sem perder o padrão de qualidade que estabelecemos, nos projetos anteriores, e que nos tem feito concluir 100% das vendas ainda em planta", afirma Mário Almeida, administrador da Fercopor.

A Fercopor conta com a Ventura + Partners, que assina o projeto de arquitectura, para o desenvolvimento de um edifício que, acredita Almeida, "tem potencial para tornar-se um ícone na Boavista".

O projeto de arquitectura do Prisma destaca-se pela fachada: "Inspirado em módulos geométricos de forma piramidal, o projeto ganha vida através de uma linguagem formal complexa, mas equilibrada e harmoniosa. As varandas transmitem esta sofisticação e conferem uma riqueza volumétrica notável à composição", explica Manuel Ventura, da Ventura + Partners.

De resto, porque "os três projetos anteriores da Fercopor na Boavista – Soul, Enlight e Pure - registaram grande procura no mercado", o que "eleva a expectativa para o prisma", Mário Almeida manifesta a convicção de que o novo empreendimento "será também procurado pelo mercado internacional, tendo em conta o crescente interesse da cidade do Porto".

Projeto de habitação de luxo junto ao Marquês de Pombal e um braço no Brasil

Na Avenida da Boavista, a Fercopor ainda tem em curso a construção dos projetos Enlight e Pure, para além de manter em carteira uma torre de escritórios com 17 andares, junto ao edifício Burgo.

Em Vila do Conde, tem em construção o projeto casa Verde e o Conceito VC Jardim, e para Lisboa tem previsto um projeto de habitação de luxo junto ao Marquês de Pombal, além do já referido investimento de 100 milhões de euros no Algarve.

Foi a venda de um grande terreno na Avenida da Boavista, na zona do Foco, à Salvador Caetano, já lá vão muitos anos, por 60 milhões de euros, que capitalizou fortemente a empresa para concretizar os seus projetos.

A Fercopor tem também um braço no Recife (Brasil) – chama-se Rio Ave e desenvolve projetos de promoção imobiliária (habitação) e arrendamento (comércio, serviços e armazéns).