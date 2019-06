No comunicado, a Mint indica que a operação gera uma mais valia de 62 milhões de euros que será contabilizada no presente exercício.



A Minor adquiriu no ano passado, através de uma Oferta Pública de Aquisição (OPA), a espanhola NH Hotel. Após a aquisição da NH Hotel, o grupo tailandês passou a contar com 16 unidades hoteleiras em Portugal.



A Mint refere que os acordos de arrendamento têm um período inicial de 20 anos, com opção de extensão até 60 anos.



A operação, sujeita à autorização das autoridades competentes, deverá ficar concluído no terceiro trimestre deste ano, assinala o comunicado.

O grupo tailandês Minor International (Mint) anunciou uma operação de "sale and leaseback" de três hotéis em Lisboa - o Tivoli Avenida da Liberdade Lisboa, o Tivoli Oriente Lisboa e o Avani Avenida da Liberdade - por um valor total de 313 milhões de euros. O comprador é a gestora de investimento imobiliário Invesco, refere o comunicado da Mint.Os três hotéis serão geridos pela NH Hotel, subsidiária da Mint, sob acordos de arrendamento.