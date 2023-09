Tan constrói casas “árabes” na Comporta com T2 a 1,8 milhões e T5 a 5,5 milhões

A Tan Investments, promotora de vários empreendimentos em Lisboa, como o Alfama 83, o Janelas Verdes 23-33 ou o Vítor Cordon, vai construir na Comporta um condomínio de luxo cuja arquitetura é inspirada no estilo árabe.

"As fachadas são em tons de terra e areia e no interior sobressai uma configuração simples com uma segunda ala divisível. As grandes portas e janelas em vidro deixam entrar a luz natural e prolongam os espaços interiores para o exterior da casa numa relação que amplifica as vistas e o usufruto da natureza em redor", realça a Athena Advisers, que está a comercializar este projeto residencial, em comunicado.

Sama é o nome do novo condomínio que vai nascer na Comporta, a 10 minutos de carro da praia do Carvalhal.

Trata-se de um conjunto de apenas 16 villas, que se estende por uma propriedade com uma área total de 86.500 metros quadrados.

Implantadas em lotes individuais que podem chegar aos 11.400 metros quadrados, as moradias contam com áreas entre os 237 e os 438 metros quadrados e tipologias que vão do T2 ao T5.

"Com entrega prevista para o primeiro trimestre de 2026 e preços de venda a partir de 1,8 milhões de euros para as nove unidades disponíveis", de acordo com a pesquisa realizada pelo Negócios esse é o valor de um T2 (com 237 metros quadrados) enquanto os T3 (330 metros quadrados) estão à venda por 3,1 milhões. Já o T5 (438 metros quadrados) tem o preço fixado em 5,5 milhões de euros.

"Em cada casa há uma piscina privativa, jardim e terraços na cobertura que proporcionam vistas panorâmicas sobre a envolvente natural", realça a Athena Advisers, que "está a atrair para o projeto clientes que procuram um produto com características excecionais para residir, passar férias ou rentabilizar num destino turístico onde as casas continuam a valorizar e as rentabilidades no mercado de arrendamento oscilam entre os 4% e 6%".

"Atendendo às características excecionais deste produto, essa procura pode ser motivada por várias razões: para residir, ter uma casa de férias para reunir amigos e família ou para investimento num destino turístico altamente exclusivo e onde o imobiliário continua a valorizar", afirma David Moura-George, diretor geral da Athena Advisers.

De acordo com o SIR (Sistema de Informação Residencial da Confidencial Imobiliário), citado pela Athena Advisers, "a média do ‘asking price’ para um imóvel de construção nova na região da Comporta passou de 2.671 euros/m2, em 2020, para 7.063 euros/m², em 2022, com 5 % das casas a chegarem ao valor de 10472 euros/m²".

Para David Moura-George, este crescimento tem sido "impulsionado por uma procura que continua a aumentar para uma oferta que se mantém muito limitada, nomeadamente quando os clientes procuram casas prontas ou em construção. Por isso mesmo, este projeto que já começou a ser construído e que oferece um potencial para gerar taxas de rentabilidade entre 4 e 6% no mercado de arrendamento, é uma excelente oportunidade para garantir uma propriedade de luxo na região", considera.