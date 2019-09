Vanguard Properties investe 18 milhões em edifício residencial em Lisboa

A Vanguard Properties vai investir perto de 20 milhões de euros num edifício residencial em Picoas, no centro de Lisboa. Os apartamentos devem começar a ser vendidos já no próximo mês.





Entre as características do edifício estão ainda um

O empreendimento, da autoria da Saraiva + Associados, situa-se entre o Saldanha e o Marquês de Pombal. E inclui 28 apartamentos de tipologias T1 a T4, cuja "comercialização deverá ser lançada em outubro de 2019". Já os valores vão variar entre 7.000 euros e 9.000 euros por metro quadrado, adianta fonte da empresa ao Negócios.estacionamento privativo, SPA e piscina interior.

"O projeto Tomás Ribeiro 79 é um empreendimento de elevada qualidade arquitetónica com o selo de excelência da Saraiva + Associados. Tal com a arquitetura os materiais utilizados foram também alvo de uma criteriosa seleção tal como é apanágio de todos os projetos da Vanguard Properties. O edifício beneficia de uma excelente oferta de serviços, comércio e da proximidade das principais vias de circulação", refere José Cardoso Botelho, managing diretor da Vanguard Properties, num comunicado.



No final do ano passado, a Vanguard Properties também investiu 30 milhões de euros numa torre residencial nas Amoreiras. Em causa estavam 34 apartamentos de tipologia T1 a T5, distribuídos por 15 andares.