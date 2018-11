Vanguard Properties investe 30 milhões em edifício residencial nas Amoreiras

A Vanguard Properties vai investir 30 milhões de euros numa torre residencial nas Amoreiras, um projecto que prevê estar completo em Julho de 2020.





Na torre, designada "A’Tower", vão estar disponíveis 34 apartamentos que vão ser comercializados a partir do final do presente mês de Novembro. As residências, que vão de tipologia T1 a T5, vão estar espalhadas por 15 andares, que se estenderão sobre três pisos de estacionamento e culminarão num 16.º andar, no qual os habitantes se podem servir da piscina exterior.



Entre as características do edifício estão ainda uma piscina interior, um SPA, ginásio, parque, portaria e serviço de concierge. Situado na Avenida Conselheiro Fernando Sousa, número 11, os apartamentos oferecem vistas tanto para o Parque de Monsanto como para o centro da cidade.



A fachada do edifício será ainda embelezada por uma "intervenção artística" que abarcará uma área de 500 metros quadrados. Será lançado, em breve, um concurso onde serão convidados vários artistas de renome para apresentarem os seus projectos. A peça vencedora será escolhida por um júri formado por Miguel Saraiva, António Cachola, Miguel Coutinho, José Maria Ferreira, João Raimundo, Delfim Sardo e Guta Moura Guedes. O objectivo da instalação artística é "valorizar o edifício", informa a Vanguard.





A "A’Tower" será projectada pelo atelier Saraiva + Associados e terá uma arquitectura contemporânea. "Estamos certos de que o projecto será um sucesso de vendas e que será um marco arquitectónico da cidade", comentou José Cardoso Botelho, Managing Director da Vanguard Properties, em comunicado.