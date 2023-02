Venture Real Estate Fund compra cinco armazéns em Sintra por 2,75 milhões

O Venture Real Estate Fund comprou cinco frações de armazéns e logística no Talaíde Park, no concelho de Sintra, informou esta quinta-feira, em comunicado, gestora de ativos imobiliários Serris REIM, que representou o comprador.Os ativos pertenciam ao fundo Novimovest, gerido pela Santander Asset Management, e foram adquiridos por 2,75 milhões de euros.Francisco Seabra Ferreira, "head of real estate" da Serris REIM em Portugal, refere, citado no comunicado, que "o facto de podermos reforçar o nosso portefólio com um ativo com a localização e características distintivas como o Talaíde Park é fundamental para o sucesso da nossa estratégia de crescimento em Portugal."Já Luís Figueiredo, administrador da Santander Asset Management (SAM), assinala que "esta venda enquadra-se na estratégia definida pela SAM na alienação de um conjunto de ativos dos quais faziam parte estas 5 unidades logísticas e que constituíram uma boa oportunidade tendo em conta a dinâmica e a procura que este mercado de ativos tem suscitado junto dos investidores".O Negócios sabe que Pedro Pinto, Sofia Mendes e Mario Silva Costa da pbbr assessoraram a Serris REIM na compra dos 5 armazéns.