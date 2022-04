Miguel da Silva rende Nogueira dos Santos como CFO da Altri

José António Nogueira dos Santos renunciou esta quinta-feira ao cargo de administrador executivo da Altri por motivos de reforma, colocando um ponto final numa carreira de 40 anos no grupo, indica, em comunicado, a empresa papeleira.Para suceder a Nogueira dos Santos, a administração decidiu cooptar Miguel da Silva para integrar a Comissão Executiva da empresa, "atribuindo-lhe o pelouro financeiro, com a responsabilidade de Chief Financial Officer (CFO)".No comunicado, a Altri sublinha que o novo CFO "tem relevante experiência de liderança e gestão global de negócios complexos, tendo desempenhado cargos de administração financeira, estratégia e desenvolvimento de negócios".A empresa destaca ainda o "profundo apreço e consideração pelo trabalho realizado pelo Dr. José António Nogueira dos Santos em todos os cargos que foi exercendo em empresas do Grupo ao longo de 40 anos, cargos que exerceu com uma dedicação e entrega ímpares, e com um nível de excelência que contribuiu decisivamente para o crescimento do Grupo e para os seus sucessos"