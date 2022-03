Altri vai subir preços da pasta de papel a partir de abril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Altri vai seguir a decisão da brasileira Suzano e vai aumentar novamente o preço da pasta de papel. Fonte oficial da empresa portuguesa confirmou ao Negócios que irá seguir este aumento de preços feito pela companhia brasileira.

A Suzano, que é maior produtora mundial de pasta branqueada de eucalipto (BEK), já informou os clientes de que, a partir de abril, irá subir os preços entre 50 a 100 dólares por tonelada. Este aumento é justificado por questões ligadas a constrangimentos na área logística, por uma greve na Finlândia e ainda devido à guerra na Ucrânia, refere a imprensa especializada.

No mercado europeu e na América do Norte, a subida anunciada pela companhia brasileira será de 50 dólares por tonelada, elevando assim os preços para 1.250 dólares por tonelada e 1.460 dólares por tonelada a partir do próximo mês.



A Altri já aumentou os preços da pasta de papel pelo menos duas vezes este ano: uma em janeiro e outra em fevereiro.

Numa nota datada desta terça-feira, o CaixaBank BPI comenta que este aumento anunciado é "positivo para as empresas ibéricas" ligadas ao setor do papel.

As ações da Altri estão a valorizar 0,88% esta manhã em Lisboa, a cotar nos 5,72 euros.