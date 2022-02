Altri volta a aumentar preço da pasta a 1 de março

A Altri vai seguir a decisão da brasileira Suzano e aumentar o preço da pasta em 30 dólares por tonelada no próximo dia 1 de março, confirmou fonte oficial da empresa portuguesa ao Negócios.





A Suzano, que é maior produtora mundial de pasta branqueada de eucalipto (BEK), decidiu aumentar os preços em 30 dólares por tonelada para todas as vendas globais a partir de terça-feira da próxima semana.





A empresa vai assim fixar os preços de tabela na Europa em 1.200 dólares por tonelada e na América do Norte em 1.410 dólares a tonelada. E apesar de não trabalhar com preços de tabela na Ásia, irá também implementar o aumento para todos os novos embarques a partir do próximo mês.





De acordo com notícias da imprensa especializada, todas as regiões agora estão a ser afetadas por atrasos nas entregas e stocks baixos.





No início de fevereiro a Altri tinha aumentado já o preço da pasta de papel em 30 dólares para os seus clientes na Europa, o seu principal mercado, acompanhando igual a decisão tomada pela Suzano.





Na altura a fabricante brasileira anunciou um aumento para os clientes na Europa em 30 dólares por tonelada, para 1.170 dólares, e para os clientes norte-americanos de 40 dólares, para 1.380 dólares por tonelada.

O aumento dos custos de produção, designadamente da energia, fez-se sentir ao longo do ano passado, com impacto nas diferentes atividades económicas, designadamente no setor da pasta e do papel.