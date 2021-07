Americanos abrem fábrica de pedais em Coimbra e criam 25 empregos

A gigante mundial de componentes para bicicletas SRAM "encontrou em Portugal as condições ideia para a produção" de pedais "premium" para competição e BTT da Time, empresa fundada em França em 1989 e que foi recentemente adquirida pela multinacional americana.

Detentora de uma fábrica de correntes e rodas de bicicletas em Coimbra, onde emprega centena e meia de pessoas, a SRAM inaugurou esta sexta-feira, 30 de julho, a sua nova indústria coimbrã - uma unidade de pedais da Time, com capacidade para produzir anualmente até 200 mil pares de pedais topo de gama.

Leia Também SRAM: Acorrentados ao mundo

"A aquisição da Time permitirá à SRAM continuar e diversificar a sua linha de produtos, desta vez na produção de pedais, contribuindo para o desenvolvimento da industria do ciclismo em Portugal", afirm aIsabel Gomes, diretora da nova unidade de produção da SRAM, em comunicado da Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins (Abimota).

"O arranque da produção gera seis novos postos de trabalho, mas o plano de expansão da marca prevê a criação de mais 18 a 20 até novembro próximo", garante a mesma fonte.

"Ao longo dos últimos anos que o setor português das duas rodas e mobilidade suave, com forte contribuição do nosso projeto Portugal Bike Value, tem lutado para dotar o país e a Europa de cada vez maior capacidade de produção, reduzindo a dependência de mercados externos e as cadeias de distribuição. Com mais esta unidade, damos um importante passo, no sentido de atingirmos estes objetivos", enfatiza Gil Nadais, secretário-geral da Abimota.