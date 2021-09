Armando Silva morreu três dias depois de a Armando Silva anunciar fecho da fábrica

"‘Admiro um homem que dê o nome dele aos sapatos que faz. Pode haver nomes mais comerciais do que Armando Silva, mas nenhum é mais honesto’. As palavras são de Miguel Esteves Cardoso, no espaço de opinião no jornal Público, corria o ano de 2013. O título não deixava margens para dúvidas: ‘Viva Armando Silva’".

É assim que começa o "post" publicado pela associação do setor do calçado (APICCAPS) no Facebook, esta sexta-feira, 3 de setembro, numa homenagem a Armando Silva, que morreu esta noite.

Leia Também Fábrica de calçado Armando Silva vai encerrar e deixa sem emprego 60 pessoas

"E é exatamente assim que recordaremos Armando Silva. Cento e um anos. É com esta idade que o senhor Armando Silva, como carinhosamente é chamado em S. João da Madeira, nos deixa. Cem anos de histórias, de pessoas, de desafios, de aventuras e um legado de inspiração e de dedicação", lê-se na mesma publicação da APICCAPS naquela rede social.

A morte de Armando Silva ocorreu três dias depois de ter sido anunciado que a fábrica Armando Silva, que produzia calçado masculino de gama alta em São João da Madeira, vai encerrar até final do ano e dispensar os seus 62 trabalhadores.





"Armando Silva dedicou toda a vida ao setor do calçado. Trabalhou até aos 94 anos e, depois disso, visitava quase todos os dias a fábrica", lembra a APICCAPS.

"O senhor Armando Silva é uma das maiores referências da indústria de calçado em Portugal. Deixa-nos um legado inspirador de humildade, trabalho e dedicação. Ficamos mais pobres", reagiu Luís Onofre, presidente da associação empresarial do calçado.

"Voltando a Miguel Esteves Cardoso: ‘Mas os sapatos Armando Silva são os melhores, mais vaidosos e sinceros de todos’. Tal como ele", conclui a APICCAPS no texto publicado no Facebook.