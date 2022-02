Assimagra vai andar a “partir pedra” com 21 presidentes de câmara

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, concelho com grande representatividade e tradição na indústria dos recursos minerais, é o primeiro convidado de "À Conversa com o Presidente – Pequeno-Almoço a Partir Pedra", que está marcada para o 24 deste mês, no Convento de S. Francisco, em Santarém.

"À Conversa com o Presidente – Pequeno-Almoço a Partir Pedra" é uma iniciativa da Associação Portuguesa da Indústria dos Recursos Minerais (Assimagra), que vai decorrer até ao final do ano.

"Um desafio lançado a 21 presidentes de câmara, de 21 municípios de Portugal continental com grande expressão da indústria dos recursos minerais, e que consiste em momentos de conversa informal, aberta e colaborativa, sobre necessidades, dificuldades e propostas para o desenvolvimento do setor", revela a Assimagra, em comunicado.

O objetivo destas conversas "a partir pedra", desenvolvidas em conjunto com o StoneCITI - Centro de Inteligência, Tecnologia e Inovação para o setor da Pedra Natural, "é estabelecer a ligação entre a indústria e quem gere o território onde a mesma se insere, aproximando diferentes intervenientes em prol do desejável desenvolvimento económico, ambiental, social e territorial", explica a promotora da iniciativa.

Depois de "partir pedra" com o presidente da autarquia de Santarém, segue-se conversas com os autarcas de Mondim de Basto e Marco de Canaveses, em março; Alcobaça e Borba, em abril; Vila Viçosa, Vila Pouca de Aguiar e Sabrosa, em maio; Batalha e Porto de Mós, em junho; Moimenta da Beira, Castro Daire e Vila Nova de Foz Côa, em julho; Ponte de Lima e Monção, em setembro; Estremoz e Ourém, em outubro; Boticas e Montalegre, em novembro; e Sintra e Nisa, em dezembro.