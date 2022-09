Atena compra empresa têxtil para marcas de luxo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Atena Equity Partners, através do fundo Atena II, comprou uma participação maioritária na empresa têxtil Quinta & Santos - Score, especialista em acabamentos, nomeadamente para o segmento de luxo.





Em comunicado, no qual não avança o valor da aquisição, a Atena salienta que este investimento vai permitir "reforçar a estratégia da empresa e o seu crescimento orgânico, apostando no aprofundamento da relação com os atuais clientes e parceiros, bem como explorar novas oportunidades que sejam criadoras de valor para todos".



A Quinta & Santos emprega mais de uma centena de trabalhadores e deverá terminar o ano com uma faturação superior a 8 milhões de euros.





A empresa conta com uma unidade industrial em Barcelos, "a qual assegura uma elevada eficiência ambiental e energética, contribuindo para o seu sucesso no exigente mercado de moda de luxo", salienta ainda a sociedade de capital de risco na mesma nota, acrescentando que essa unidade integra também um centro de investigação e desenvolvimento "que se dedica à investigação de novas tecnologias e de diferentes métodos na elaboração de processos de forma a inovar e revolucionar a indústria têxtil".





Citado no comunicado, Miguel Lancastre, founding partner da Atena Equity Partners, realça que "ao longo dos últimos cerca de 30 anos, a Quinta & Santos fez um caminho de inovação e tornou-se numa referência no setor dos têxteis, contribuindo com a sua especialização para valorizar o setor em Portugal".





"O nosso objetivo é continuar a desenvolver a empresa, explorando oportunidades de crescimento", diz ainda o responsável, frisando que a Atena Equity Partners "tem um importante historial de geração de valor, contando com recursos financeiros e humanos que contribuirão para a expansão da empresa e para prosseguir com a forte aposta na sustentabilidade".





A Quinta & Santos - Score é o quinto investimento anunciado pelo Fundo Atena II que, desde 2021, já concretizou, entre outras operações, a aquisição do Hospital Particular de Almada e da farmacêutica nacional Sidefarma.





"A aquisição da Quinta & Santos enquadra-se no âmbito da temática da sucessão empresarial, tendo os acionistas reconhecido o valor acrescentado da opção pela alienação de uma posição maioritária na empresa à Atena Equity Partners", diz ainda a capital de risco, que nesta operação foi assessorada pela EY e pela GLX, tendo o vendedor sido assessorado pela RSN Advogados.