Fundo Atena foi ao Norte comprar a Plastrofa

A "private equity" Atena Equity Partners meteu o pé no acelerador aquisitivo, tendo nos últimos dois anos realizado meia dúzia de operações, entre as quais as compras do torreense Hospital Soerad e do Hospital Particular de Almada, da empresa de brinquedos educativos e científicos Science4you, d a farmacêutica Sidefarma e da têxtil de acabamentos de luxo Quinta & Santos – Score.

Agora, a Atena subiu ao Norte do país e adquiriu a Plastrofa, empresa fundada em 1981, com sede em Bougado, na Trofa, que é especialista no fabrico e comercialização de embalagens de plástico flexível e filmes técnicos, sob a forma de manga, filme, folha e saco.

Operando numa área fabril de 20 mil metros quadrados, a Plastrofa emprega 70 pessoas e fatura mais de 11 milhões de euros, dos quais 30% são gerados nas exportações para uma dezena de países, numa lista encabeçada por Espanha, França, Alemanha e Bélgica.

"A Plastrofa é uma empresa de vanguarda no sector das embalagens de plástico flexíveis e filmes técnicos, sendo reconhecida em Portugal, mas também a nível internacional. A sua especialização e foco no cliente, com uma oferta distintiva e competitiva, permitiu à empresa alcançar uma base sustentável para fomentar o seu crescimento futuro, o qual pretendemos potenciar", afirma Miguel Lancastre, sócio fundador da Atena Equity Partners, em comunicado.

"O nosso objetivo é continuar a desenvolver a empresa, explorando oportunidades de crescimento orgânico, mas também por aquisições", sinaliza o mesmo gestor, sem revelar o valor da compra da Plastrofa.

Com um "amplo portfólio de soluções ao nível da embalagem flexível industrial, alimentar, de retalho, agrícola e florestal", a Plastrofa adquirida pelo fundo Atena II garante que "100% dos produtos produzidos são recicláveis e através da utilização de tecnologia de última geração incorporar até 60% de material reciclado na sua produção, fomentando a economia circular", apresentando soluções que "permitem diminuir em 70% o consumo de plásticos face às embalagens convencionais".