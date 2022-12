Atena e 3T Portugal compram Hospital Soerad

A Atena Equity Partners, que acaba de comprar a Science4you, firmou mais uma aquisição, desta vez no âmbito da sua parceria com a 3T Portugal, numa "joint venture" dedicada ao investimento na saúde.

Pouco mais de um ano depois de ter firmado a sua primeira aquisição – o Hospital Particular de Almada, com o imóvel a passar para as mãos do fundo francês Lifento -, a "joint venture" soma agora o Hospital Soerad, de Torres Vedras, que tinha sido fundado, há cerca de uma década, por Horácio Silvério do Nascimento.

Considerada uma referência na região Oeste, esta unidade hospitalar, que tem três salas de bloco operatório e uma centena de camas,conta com mais de 200 colaboradores e realiza anualmente mais de 150 mil atos médicos, entre exames, consultas e cirurgias, garantem os novos donos, em comunicado.

"Estes dois investimentos estão alinhados com a estratégia de desenvolvimento prevista para o projeto, onde uma das prioridades é facilitar o acesso a cuidados de saúde em mercados carenciados através de unidades de proximidade. A aquisição do Hospital Soerad permite alavancar sinergias de estrutura e clínicas com o Hospital Particular de Almada", explica a Atena/3T Portugal.

O projeto estratégico para o Hospital Soerad prevê "o crescimento em novas áreas de atividade, o aumento da oferta e reforço da capacidade de resposta na prestação de cuidados de saúde à população local", prometendo-se, também, que "será ainda realizada a aposta no desenvolvimento de uma unidade de referência na primeira linha do atendimento permanente".

A nova dona do Soerad realça que o projeto é liderado por uma equipa executiva sénior de gestores e empreendedores na área da saúde privada: Eduardo Moniz (sócio na 3T Portugal e ex-CEO da British Hospital, IMI e CMR Sul), Luís Campanha (ex-administrador da Affidea) e Pedro de Albuquerque Mateus (ex-Luz Saúde, ex- CEO dos Hospitais Privados da Lusíadas Saúde e atual CEO da Malo Clinic).

O Hospital Soerad é composto por dois edifícios, num total de 26.500 metros quadrados, incluindo três pisos de estacionamento subterrâneo e quatro acima do solo.





No âmbito da operação, cujo valor não foi revelado, o ativo imobiliário passará a ser detido pela Horizon Equity Partners, "private equity" que é liderada por Carlos Moreira da Silva, accionista de referência de grandes grupos nacionais, como a BA Glass e a Cerealis, e que, de acordo com o ranking da Exame, é o 13.º mais rico de Portugal, com uma fortuna avaliada em 676 milhões de euros.

(Notícia atualizada às 11:48)