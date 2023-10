Atena e 3T tomam Hospital da Lapa após 119 anos de gestão Venerável

Em 1900, sabendo da ambição da Irmandade de Nossa Senhora da Lapa de construir um hospital, D. Luzia Joaquina Bruce fez saber à Mesa Administrativa da instituição portuense a sua vontade de legar um prédio destinado a ser vendido, de forma a permitir a construção do edifício.

De inspiração neoclássica desenhado por Joaquim Pinto Basto, a primeira pedra foi lançada em 18 de Agosto de 1902, aniversário do falecimento de João António Lima, em memória de quem D. Luzia Joaquina Bruce quis que o hospital fosse erigido.

Leia Também Atena compra empresa com mais de 500 trabalhadores à família Monteiro

Pouco tempo depois, o então Rei D. Carlos concedia ao hospital o título de Real, o qual seria abandonado após a implantação da República.

Leia Também Cariano já está oficialmente nas mãos de Tavares de Arrifana

O edifício viria a ser inaugurado, com grande pompa, em 28 de Setembro de 1904. Nas primeiras décadas do século XX, o hospital era um dos mais avançados do país, tendo em 1913 sido dotado de aquecimento e, dois anos mais tarde, de iluminação elétrica.

A expansão do hospital, com a construção da chamada Ala Sul, tve início em 1916, mas esteve parada por longos anos por falta de verbas, pelo que só viria a ser concluída em 1948, "com a importante verba que a Condessa de S. Tiago de Lobão determinou doar à sua morte", realça a Irmandade.

Leia Também Fundo Atena foi ao Norte comprar a Plastrofa

Pouco tempo antes do 25 de abril de 1974, o Hospital da Lapa ganhava um Pavilhão Poente, e em 1995 um novo bloco operatório, em 1995.

Leia Também Atena e 3T Portugal compram Hospital Soerad

Até aqui gerido pela Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa (VINSL), a exploração da unidade hospitalar acaba de passar para as mãos de uma "joint venture" formada pela "private equity" Atena Equity Partners e a 3T Portugal, em parceria com a HLine.

"A ‘joint venture’ criada pela Atena Equity Partners e 3T Portugal dedicada ao investimento na saúde, em especial na área hospitalar, em associação com a HLine, assumiram a gestão e exploração do Hospital da Lapa, no quadro do acordo de parceria celebrado com a Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa", anuncia a "private equity" que é dona da rede de clínicas dentárias Malo, em comunicado.



Chega à Lapa do Porto após o Particular de Almada e o Soread de Torres Vedras





Leia Também Atena compra portuguesa Science4you

O Hospital da Lapa representa o terceiro investimento na área hospital da parceria entre a Atena e a 3T Portugal, seguindo-se à aquisição do Hospital Particular de Almada e do Hospital Soread em Torres Vedras.

"Este novo investimento no Porto conta também com a parceria da HLine, que possui experiência relevante no sector da saúde, tanto no setor privado como no setor público, e amplo conhecimento dos ‘stakeholders’ e dinâmicas do sistema de saúde da região Norte", enfatiza a "joint venture", adiantando que o acordo prevê também a participação de um representante da VINLS na direção do hospital.





Leia Também Atena compra empresa têxtil para marcas de luxo

Contando com uma área de oito mil metros quadrados, 70 camas de internamento e ambulatório, o Hospital da Lapa possui com um bloco cirúrgico com quatro salas," aptas para vários tipos de cirurgia", e uma sala de pequena cirurgia, "devidamente equipada e assistida por profissionais para apoiar a consulta externa e o ambulatório".

Possui, ainda, uma unidade materno-infantil, que está dotada de uma sala de partos, uma sala de cirurgia, sala de recobro para parturientes, incubadoras, fototerapia e berçário.

Leia Também Atena deu a volta à SIMI e vendeu-a ao grupo ISPT

O Hospital da Lapa dispõe também de "um Centro de Consultas aberto todos os dias do ano, com consulta no próprio dia e que conta com uma equipa de médicos de clínica geral e um corpo de enfermagem diferenciados, apoiados por equipas das várias especialidades médico-cirúrgicas", assim como um espaço reservado à área de diagnóstico, que "será alvo duma profunda melhoria", promete a nova gestora.



Modernização tecnológica com mais cirurgia e maternidade

"A unidade vai beneficiar da aposta diferenciada na área da saúde da ‘joint venture’ entre a Atena Equity Partners e a 3T Portugal, que se foca na modernização tecnológica e na potenciação da prestação de cuidados de saúde personalizados e de proximidade que já distingue o Hospital de Lapa", realça.

Este projeto da Atena-3T é liderado por uma equipa executiva sénior de gestores e empreendedores na área da saúde privada, nomeadamente por Eduardo Moniz (sócio na 3T Portugal e ex-CEO da British Hospital, IMI e CMR Sul), por Luís Campanha (ex-administrador da Affidea) e por Pedro de Albuquerque Mateus (ex-Luz Saúde, ex- CEO dos Hospitais Privados da Lusíadas Saúde e administrador da Malo Clinic).

Quanto à HLine, a equipa multidisciplinar é composta pelo médico Eurico Castro Alves com vasta experiência clínica (professor catedrático de medicina, ex-presidente do conselho diretivo do Infarmed, exercendo vários cargos e funções de responsabilidade pública), Luis Filipe Fraga (presidente da ANL Healthcare, ex-administrador e diretor executivo na hospitalização privada e ex-CEO e cofundador do grupo de diagnóstico médico Lifefocus) e Pedro Miguel Carrilho (administrador executivo da ANL Healthcare, ex-administrador e cofundador do grupo Lifefocus, e ex-administrador de grupos de saúde privados).





De acordo com a nova gestora da Hospital da lapa, o projeto estratégico para esta unidade de saúde "vai beneficiar das competências técnicas, operacionais e financeiras dos parceiros envolvidos", prevendo-se o crescimento nas áreas clínicas centrais da unidade, como a cirurgia e a maternidade.

"Serão desenvolvidas novas áreas de atividade, aproveitando a capacidade de resposta na prestação de cuidados de saúde e novos investimentos em tecnologias ao serviço da saúde", sendo que "a área de diagnóstico será totalmente renovada, em parceria com entidade especializada na imagiologia e na gastrenterologia", promete a Atena-3T.