Atena deu a volta à SIMI e vendeu-a ao grupo ISPT

Fundada nos finais dos anos 80, atingiu o pináculo no primeiro ano da segunda década deste século, com uma faturação recorde superior a 50 milhões de euros e lucros de quatro milhões. Mas desceu ao inferno três anos depois, após reconhecer perdas na pele de subcontratada da AMAL, empresa portuguesa que faliu sobretudo devido ao envolvimento do seu principal cliente brasileiro no escândalo de corrupção conhecido por

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...