Aveirense OLI equipa estação de comboios em Israel

A exportadora portuguesa liderada por António Oliveira ganhou um novo contrato de fornecimento de autoclismos no Médio Oriente. O grupo tem filiais na Itália e na Alemanha, fabricando também na Rússia desde 2016.

As casas de banho da Tel Aviv Savidor, a principal estação ferroviária israelita, vão ser equipadas com autoclismos interiores e placas de comando da marca portuguesa OLI.

Segundo anunciou a empresa de Aveiro, este é o segundo edifício público do país do Médio Oriente em que instala equipamentos sanitários. No centro médico Souravsky colocou autoclismos eletrónicos que diminuem a taxa de infeções hospitalares.