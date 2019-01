Efapel expande fábrica da Lousã com investimento de 13,7 milhões

A fábrica da Efapel em Serpins, no concelho da Lousã, recebeu um investimento para ampliação no valor de 13,7 milhões de euros. O quarto edifício desta unidade industrial tem uma área de 9.442 metros quadrados e vai "realojar" os departamentos de logística, controlo e gestão, administrativo, financeiro, compras, gestão de pessoas, comercial e marketing.

Segundo informação disponibilizada pela fabricante de produtos para instalações elétricas de baixa tensão, telecomunicações, som ambiente e calhas técnicas, a construção desta nova unidade recebeu 3,9 milhões de euros de fundos comunitários, ao abrigo do Compete 2020 e para o projeto designado "Diferenciação para a Internacionalização".

Fundada a 12 dezembro de 1978, a indústria liderada por Américo Duarte conta atualmente com 396 trabalhadores – é a maior empregadora deste concelho do distro de Coimbra – e exporta cerca de 30% da produção para meia centena de países da Europa, África, Médio Oriente e América Latina.

No plano internacional, esta empresa que tem uma equipa de ciclismo e patrocina o futebol da Académica de Coimbra fez a primeira venda no exterior em 1988 para a Grécia. Um ano após anunciar a decisão de investir numa fábrica na Colômbia, que não chegou a avançar, em 2015 acabou por abrir uma subsidiária em Salamanca com o objetivo de "faturar e cobrar em Espanha".

O novo edifício da Efapel, que o primeiro-ministro, António Costa, apontou como "um excelente exemplo de que não há nenhuma fatalidade do Interior" do país, foi inaugurado pelo chefe do Executivo socialista durante uma visita que contou também com a presença do ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e do secretário de Estado da Valorização do Interior, João Catarino.