Brasileira Weg emprega 750 pessoas em Santo Tirso e constrói nova fábrica para mais 100

Uma das maiores fabricantes de motores eléctricos do mundo, que aterrou em Portugal em 2002 com a compra da Efacec Universal Motors, vai deslocalizar a unidade que tem na Maia para junto das suas instalações fabris no Parque Industrial da Ermida.

