Brexit põe 600 empregos na Feira em “stand by”

A norte-americana Amy’s Kitchen, que em 2016 comprou um terreno de 80 mil metros quadrados em Santa Maria da Feira para construir uma fábrica, num investimento de 60 milhões de euros, adiou a decisão final para outubro.

António Costa, na foto com o autarca Emídio Sousa, apadrinhou, a 22 de julho de 2016, a assinatura do contrato de investimento - entretanto anulado - com a Amy’s Kitchen.