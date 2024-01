Campeão dos autoclismos de Aveiro acelera na MotoGP com equipa italiana e pilotos espanhóis

Após ter fechado o último exercício com uma faturação de 73 milhões de euros, com as exportações a representarem 75% do total, tendo os produtos produzidos no complexo industrial de Aveiro sido enviados para mais de 85 países dos cinco continentes, a produtora de autoclismos OLI promete "meter o turbo" em 2024, ano em que celebra o seu 70.º aniversário, para atingir a cifra recorde dos 80 milhões de euros.

Entretanto, vai acelerar no Campeonato Mundial de Motociclismo - MotoGP - com Marc Marquéz, vencedor de oito títulos mundiais (seis de MotoGP, um de Moto2 e um de 125cc), revela a OLI, em comunicado.

Nascido na Catalunha, em 1993, Marc Márquez, "conhecido pelo seu enorme talento e facilidade de adaptação aos circuitos", é a maior contratação da Gresini Racing, equipa italiana que a OLI patrocina pelo sexto ano consecutivo, para esta temporada, juntando-se ao irmão Alex Marquéz e às motas Ducati de 2023.

"Após seis épocas de sucesso, a OLI volta a estar presente nos fatos dos pilotos e nas motos Ducati da Gresini. Com este investimento, a OLI intensifica a sua visibilidade global, associando-se a uma modalidade com uma crescente adesão mundial e níveis de audiência recorde", realça a empresa portuguesa.

"Entramos na sexta temporada de aposta no MotoGP entusiasmados pela contratação de Marc Márquez, oito vezes campeão do mundo, que vem criar expectativas de bons resultados em pista. É uma aposta ganha da Gresini Racing, que reforça ainda mais os valores de persistência e de coragem ao fazer o que parecia impossível, mas também os valores da família, ao juntar os dois irmãos Márquez na mesma equipa. São valores comuns à OLI e à Gresini e que têm adornado a nossa colaboração", afirma António Ricardo Oliveira, administrador da OLI.

"Este é um ano diferente para a OLI, que celebra 70 anos de existência, e poder proporcionar aos nossos parceiros a experiência na ‘paddock’ vai ser ainda mais especial", remata o mesmo gestor.

Na cerimónia de apresentação da equipa Gresini Racing, Marc Marquéz afirmou: "Sou como um jovem que tem sapatilhas novas, e quero aprender coisas novas. Quero voltar a divertir-me em cima da moto, e a Gresini foi a única equipa que esperou e deu-me tempo que precisava. Será um desafio difícil, mas ótimo com a família Gresini. Quero ir aos poucos. O meu maior rival sou eu", assumiu o piloto.

"As expectativas são muito elevadas, mas sei que tenho de trabalhar no interior da nossa box. Logicamente, vou centrar-me no Pecco e no Martin, são os melhores e tenho de muito para aprender com eles sobre como pilotar esta moto. Vencer desde o início? Não, já se viu em 2023 que não venci nenhuma corrida. Há dois anos que não ganho, por isso tenho de ir passo a passo", disse Marc Marquéz.

A prova inaugural do Mundial de MotoGP de 2024 acontece de 8 a 10 de março no Qatar e a segunda prova do calendário será em Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve, entre 22 e 24 de março.