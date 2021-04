Como a Efacec teve a corda ao pescoço nos Luanda Leaks

O sufoco da demora na saída de Isabel dos Santos, “protelando o bloqueio do sistema financeiro e reforçando o estrangulamento operacional da Efacec”, só acabou com a intervenção do Estado, conta a administração em “O Luanda Leaks e a Nacionalização”.

