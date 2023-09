Corticeira Amorim alia-se à Caixa para linha de financiamento ESG para fornecedores de cortiça

A Corticeira Amorim aliou-se à Caixa Geral de Depósitos (CGD) numa parceira que permite lançar a primeira linha de financiamento Environmental, Social and Governance (ESG) para os fornecedores de cortiça, anunciou esta quarta-feira a empresa liderada por António Rios de Amorim.



Em comunicado, a Corticeira indica que, através da subsidiária Amorim Florestal, estabeleceu a parceria com o banco público com o objetivo de "reforçar o compromisso de ambas com o desenvolvimento sustentável e a preservação das florestas".





O acordo celebrado entre a empresa e a CGD reformula uma linha de financiamento dedicada exclusivamente aos fornecedores de cortiça, oferecendo "condições particularmente vantajosas ligadas a critérios de sustentabilidade".



Segundo o comunicado, os fornecedores de cortiça da Corticeira Amorim poderão usufruir de um desconto no spread do crédito concedido pelo banco estatal em função do seu nível de classificação ESG e uma certificação florestal pela Forestry Stewardship Council (FSC).



"Trata-se do primeiro financiamento "supply chain" concretizado pela Corticeira Amorim com o objetivo de incentivar as melhores práticas ESG na sua cadeia de fornecimento. A iniciativa também marca a sexta operação financeira ESG da empresa, incluindo obrigações e programas de emissão de papel comercial verde e "sustainability linked", num total contratado de 141,6 milhões de euros", indica ainda a empresa.

"Para além das nossas próprias operações, queremos criar oportunidades para que os nossos fornecedores também possam adotar práticas responsáveis e sustentáveis. Implementamos anualmente diversas ações para conservar e expandir as áreas de montado de sobro. Estes esforços vão muito além das áreas florestais sob a nossa gestão direta e incluem programas de certificação florestal, segurança no trabalho, formação técnica e apoio aos proprietários florestais.", destaca Cristina Rios de Amorim, administradora e chief financial officer (CFO) da Corticeira Amorim, citada no comunicado.



Já João Tudela Martins, administrador e chief risk officer da Caixa, assinala que "esta parceria tem como objetivo potenciar iniciativas de financiamento sustentável, prevendo condições mais favoráveis às empresas que apresentem um bom desempenho de Sustentabilidade, nomeadamente em critérios ambientais, sociais e de governo. A Caixa orgulha-se de ter feito este acordo com um protagonista relevante do setor florestal em Portugal, promotor da gestão sustentável da floresta, fundamental para a mitigação do impacto das alterações climáticas enquanto importante sumidouro de carbono."