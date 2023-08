Corticeira Amorim compra 55% da suíça VMD por 12 milhões de euros

A Corticeira Amorim anunciou esta quarta-feira que, por intermédio da sua filial Amorim Cork, celebrou um acordo para a aquisição de 55% do capital do grupo VMD, com sede em Pully, na Suíça, no montante de 11,6 milhões de francos suíços (cerca de 12,1 milhões de euros).



O negócio foi comunicado à CMVM, com a empresa liderada por António Rios Amorim a dar conta que a execução da operação está ainda sujeita ao cumprimento de determinadas condições pelas partes, "que serão cumpridas num futuro próximo".





A empresa adquirida desenvolve atividade nas áreas de produção e comercialização de rolhas, cápsulas, produtos enológicos, barricas e equipamentos para adegas do setor vitivinícola, contando com 34 colaboradores. Em 2022 registou um volume de negócios de 20,7 milhões de euros.





O grupo VMD conta com três filiais, a Chaillot Bouchons SA, a Suboeno e a PM Oenologie Consulting, todas sedeadas na Suíça, sendo atualmente controlado por Vanessa Druz, que representa a quarta geração da empresa familiar, originalmente fundada em Genebra no final do século XIX.



A Corticeira Amorim garante que nesta aquisição o grupo preservará a sua identidade, as suas marcas, a sua autonmia e a sua gestão.



No comunicado divulgado esta quarta-feira, a empresa portuguesa refere que na década de 1980 a Chaillot mudou-se para Allaman, no cantão de Vaud, antes de se instalar finalmente em 2004 na zona industrial de Glapin, em Saint-Prex, onde se encontra atualmente o local de produção do grupo.



Em finais dos anos 70 a avó de Vanessa Druz confiou a direção da Chaillot Bouchons ao seu filho, Marc-Antoine Druz, pai de Vanessa Druz, que é agora a responsável por dar continuidade ao grupo.





"Esta parceria permite ao grupo associar-se ao maior produtor de cortiça de mundo, partilhando os mesmos valores de excelência e inovação, com vista a prosseguir o seu desenvolvimento e proporcionar soluções e produtos de valor acrescenrado adaptados às necessidades dos seus clientes", diz ainda a Corticeira Amorim.



"O grupo VMD combina tecnologia, know how e tradição nos produtos de qualidade superior, investindo continuamente em tecnologia e equipamentos de ponta, assim como na formação de capital humano e no respeito pela tradição", afirma ainda.

Com esta operação a Corticeira Amorim "adquire uma participação significativa num grupo familiar que detém marcas reconhecidas pela sua qualidade, uma vasta gama de produtos e uma relação privilegiada com uma sólida base de clientes, o que lhe permitirá reforçar a sua presença na Suíça".