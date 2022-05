Corticeira Amorim cria joint-venture com a J.C. Ribeiro para componentes de rolhas capsuladas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Através da Amorim Bartop, a Corticeira Amorim indica que constitituiu uma joint-venture (JV) denominada Elverson - Investimentos e Participações S.A, comunicou a empresa à CMVM, na tarde desta quarta-feira.

Nesta nota, a Corticeira indica que esta joint-venture é detida em partes iguais pela Amorim Bartop e pela sociedade portuguesa J.C. Ribeiro SGPS.

"Tanto a Amorim Bartop como a J.C. Ribeiro SGPS têm vindo a constatar um crescimento da procura de rolhas capsuladas por parte dos seus clientes, nomeadamente de rolhas com cápsula de madeira", indica a nota enviada à CMVM. "As cápsulas de madeira constituem um componente das rolhas capsuladas, cujo fabrico exige recurso a novas tecnologias, por forma a assegurar qualidade e exclusividade do produto final", é possível ler.

Esta joint-venture foi concretizada "através de um aumento de capital social da sociedade Elfverson – Investimentos e Participações, S.A., no montante total de aproximadamente 14,3 milhões de euros, realizado por entradas em dinheiro da J.C. Ribeiro, SGPS e por entradas em espécie da Amorim Bartop através da entrega de 27.000 ações representativas da totalidade do capital social da Elfverson & Co Aktiebolag, sociedade sueca que se dedica exclusivamente à fabricação e comercialização de Componentes."

A nota especifica que, através da joint-venture, pretende construir uma unidade de produção de componentes para rolhas capsuladas no concelho da Feira. "Esta operação foi possível graças ao conhecimento e ligação histórica das famílias Amorim e Ribeiro, que, desta forma, pretendem que ambas as empresas possam expandir as suas gamas de produtos e soluções naturais e sustentáveis".