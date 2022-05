Altri avança 3,5%. PSI no verde com maioria das cotadas em alta

Leia Também Corticeira Amorim dispara 5% face aos resultados e renova máximos de fevereiro

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta quinta-feira em alta, em linha com a tendência das bolsas europeias. O PSI apreciava no arranque 0,56% para 5.864.15 pontos. Das 15 cotadas que compõem o índice de referência, 13 estavam em alta e apenas duas depreciavam - a Nos e a Corticeira Amorim.No caso da Nos, a operadora de telecomunicações desvaloriza 7,08% no arranque, para 3,8 euros, num dia em que entrou em ex-dividendo. Já a Corticeira Amorim cedia 1,91% para 10,26 euros, numa possível tendência de correção depois do disparo de 6,63% na sessão anterior, "à boleia" da apresentação das contas do trimestre. A empresa apresentou também esta quarta-feira a criação de uma joint-venture com a J.C. Ribeiro, que prevê a criação de uma unidade de produção de componentes para rolhas capsuladas, no concelho da Feira. Com a grande maioria das cotadas a valorizar, a Altri detinha a maior subida na sessão neste arranque, a somar 3,5% (6,725 euros), depois de receber uma subida de preço-alvo na quarta-feira por parte do Santander. A empresa de pasta de papel é seguida pela Mota-Engil, que apreciava 2,06% no arranque, para 1,286 euros.Destaque também para a subida do peso-pesado EDP Renováveis, que aprecia 1,92% para 21,78 euros, enquanto a casa-mãe EDP sobe 1,04%, para 4,38 euros, no dia em que divulgará contas trimestrais, após o fecho da sessão.No retalho, a Jerónimo Martins valorizava 1,31%, a cotar nos 20,08 euros, enquanto a Sonae avançava 1,17% (1,04 euros). O BCP somava 1,29% (0,148 euros), enquanto os CTT, que também divulgam contas esta quinta-feira, apreciavam 1,29% (4,305 euros).Nota ainda para a Galp, com a petrolífera a registar ganhos de 0,77% para 11,055 euros, num dia em que o petróleo está também a valorizar. A Greenvolt, por sua vez, valorizava 1,04%, com os títulos a cotar nos 6,79 euros.(notícia atualizada)