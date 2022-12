Corticeira Amorim lança novo plano de emissões de dívida verde. Este é de 20 milhões

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), enviado esta quinta-feira.





A Corticeira Amorim lançou um novo programa de emissões de papel comercial verde no valor de 20 milhões de euros, de acordo com um comunicado àO programa foi concretizado em parceria com o Caixa – Banco de Investimento e com a Caixa Geral de Depósitos e tem maturidade em 2027, "assumindo o CaixaBI as funções de Organizador, Líder, Agente Pagador e Instituição Registadora e a CGD a garantia de subscrição", pode ler-se no comunicado.O capital emitido ao abrigo do Programa de Emissões de Papel Comercial (PPC) "foi integralmente alocado à aquisição, pela subsidiária Herdade de Rio Frio, S.A., de um terreno de 1855 hectares que inclui um conjunto de imóveis afetos à exploração florestal, contíguo às propriedades já detidas pela referida subsidiária", diz ainda o comunicado.A Corticeira Amorim explica que pretende melhorar a produtividade da atividade agroflorestal da Herdade de Rio Frio, nomeadamente "através da implementação de adensamentos neste montado único".Este é o quinto financiamento sustentável da Corticeira Amorim, num total de 126,6 milhões de euros. A Corticeira Amorim considera que os instrumentos de financiamento verde "são ferramentas eficazes para sustentar projetos com impactos positivos na mitigação e adaptação às alterações climáticas".