Derrota em tribunal leva Bayer a registar maior queda de sempre em bolsa

Leia Também DJ Bayer considera alterações estruturais mas recusa cisão em 3 partes

A Bayer registou esta segunda-feira a maior queda de sempre em bolsa, tendo perdido 7,6 mil milhões de euros em capitalização de mercado. As ações da farmacêutica seguem a afundar 19,38% para 33,54 euros, depois de ter chegado a tombar 21%.Um júri num tribunal do Missouri condenou a Bayer a pagar 1,56 mil milhões de dólares, o equivalente a 1,43 mil milhões de euros a quatro pessoas que alegam que o o herbicida Roundup da empresa lhes causou danos físicos, incluindo cancro num dos casos.Valorie Gunther, Jimmy Draeger e Daniel Anderson foram diagnosticados com linfomas. O herbicida é produzido pela Monsanto, uma empresa adquirida pela farmacêutica há cinco anos por 63 mil milhões de dólares.A Bayer tem vindo a travar várias batalhas judiciais, de tal modo que, no início deste mês, a Union Investment, um dos 10 principais acionistas da Bayer pediu à empresa para que chegasse a acordos com os queixosos de vários processos.Em comunicado, a farmacêutica garante que tem fortes argumentos para conseguir anular esta decisão em recurso.Os danos alegadamente causados pelo Roundup levaram a cerca de 165.000 reclamações contra a empresa.Em 2020, a Bayer conseguiu chegar a acordos para resolver a maioria destes casos, com o pagamento de 10,9 mil milhões de dólares, estando ainda pendentes 50 mil queixas, de acordo com regulamentos citados pela Reuters.Além desta decisão judicial, as ações estão a ser pressionadas pelo facto de a farmacêutica ter colocado fim a um dos seus principais ensaios clínicos, num anticoagulante, por falta de eficácia.