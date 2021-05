Dona da Sagres recolheu três mil barris de cerveja

Com a restauração fechada devido à pandemia, a Sociedade Central de Cervejas e Bebidas resolveu tirar alguma pressão aos parceiros do canal horeca. Nos dois períodos de confinamento, este ano e no anterior, a dona da cerveja Sagres aceitou a devolução de barris de cerveja não engatados, ou seja, que ainda não tinham sido ligados às máquinas dos pontos de venda.





