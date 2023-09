Edifício mais alto de Gibraltar descarrega água salgada de autoclismos “made in” Aveiro

As casas de banho do Hassan Centenary Terraces, o complexo residencial que está a ser construído em Gibraltar, constituído por meia dúzia de torres, uma das quais tem 110 metros de altura e 35 pisos, o que lhe dá o estatuto de edifício mais alto de Gibraltar, estão a ser dotadas daquele que é o primeiro autoclismo interior que utiliza água salgada nas descargas.

Trata-se de uma solução "tecnicamente diferenciadora para responder às necessidades dos mercados onde a água potável é escassa", explica a OLI, a única empresa portuguesa que produz autoclismos interiores, tem sede em Aveiro e emprega 424 pessoas no nosso país, tendo fechado o último exercício com uma faturação de 75,5 milhões de euros.

A OLI detalha que a solução que está a instalar no Hassan Centenary Terraces é o modelo "OLI80 Salt Water", que desenvolveu, há dois anos, no seu centro de I&D, em Aveiro, onde "diariamente mais de 20 engenheiros estudam novas e melhores soluções para um espaço de banho hidricamente mais eficiente e inclusivo", enfatiza a empresa.

Para além da fonte de água diferenciadora que utiliza, este autoclismo destaca-se por ser sustentável, "possibilitando uma redução do consumo diário de água de aproximadamente nove litros por dia, graças à integração da tecnologia ‘plus’ na torneira de boia que retarda a entrada de água no autoclismo no momento em que este está a encher", afiança a OLI.

De acordo com a empresa aveirense, as características do "OLI80 Salt Water" foram determinantes para a sua integração neste complexo imobiliário que integra o programa do Governo de Gibraltar "Affordable Housing Scheme", assente em dois pilares fundamentais - a construção a custos controlados e os critérios ESG (ambientais, sociais e de governança).

O Hassan Centenary Terraces, um complexo imobiliário que deverá fazer chegar ao mercado 665 casas, esta a ser construído pela empresa bracarense Casais.

Exportando mais de três quartos do que produz para 85 países dos cinco continentes, a fábrica da OLI em Aveiro trabalha ininterruptamente 24 horas por dia, sete dias por semana, e tem uma produção anual de dois milhões de autoclismos e três milhões de mecanismos.