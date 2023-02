Portuguesa OLI “puxa” autoclismos das novas gigantes do Qatar

Detida pela família Oliveira e o grupo italiano Fondital, a portuguesa OLI fechou 2022 com "o volume de negócios mais elevado de sempre" – 75,5 milhões de euros, mais 7% do que no ano anterior.

As exportações representaram quatro quintos (75,6%) do total das vendas, com destaque para o impulso de 142% registado pelos mercados do Norte de África, sobretudo o Egipto e a Tunísia.

Leia Também Rei português dos autoclismos acelera na elite do motociclismo mundial

Com vendas geradas em mais de 85 países dos cinco continentes, a maior produtora de autoclismos da Europa do Sul, com sede em Aveiro e que emprega 424 pessoas em Portugal, também está presente no novo marco urbanístico do Qatar - as Katara Towers, um projeto arquitetónico icónico que recria duas cimitarras (espadas de lâmina curva), evocando o emblema nacional deste emirado.

Leia Também Rei português dos autoclismos perde 6% com a guerra na Ucrânia mas bate recorde de vendas

A OLI foi selecionada para equipar os espaços de banho deste edifício, localizado em Lusail, a 20 quilómetros da capital Doha, que acolhe dois hotéis, de seis e cinco estrelas, apartamentos de luxo e escritórios, anuncia a empresa portuguesa, esta terça-feira, 28 de Fevereiro, em comunicado.

"Para garantir a sustentabilidade hídrica das duas torres de 211 metros, a OLI levou o autoclismo interior hidricamente eficiente, 'OLI 74 Plus Sanitarblock'", realça a empresa, acrescentando que este modelo "integra, ainda, uma torneira com sistema ‘plus’ que assegura uma redução adicional do consumo de água graças à abertura retardada do reservatório de água do autoclismo".

À sustentabilidade hídrica, a OLI afiança que juntou "o design contemporâneo das placas de comando "Slim", em acabamento cromado e ouro, e "Oceania Mia", que proporcionam elegância e intemporalidade ao ambiente de banho".

De resto, para além de ícone arquitetónico, as Katara Towers, desenhadas pela Klint Consult, "são um exemplo de sustentabilidade, ao obterem a classificação de cinco estrelas pela Global Sustainability Assessment System Design and Build - a certificação ambiental para infraestruturas no Norte de África e do Médio Oriente -, uma conquista relevante, para a qual contribuiu a inovação da OLI", enfatiza a empresa aveirense.

"A escolha das soluções de banho da OLI para este projeto ícone da hospitalidade e da construção sustentável do Catar reflete o reconhecimento internacional da OLI, enquanto marca de valor acrescentado, ao nível da sua proposta de inovação, orientada para a criação de uma casa de banho hidricamente eficiente, segura e com design", afirma António Ricardo Oliveira, administrador da OLI.

No complexo industrial da OLI em Aveiro, onde são produzidas soluções de banho como autoclismos, placas de comando e mecanismos, a empresa tem em curso um investimento da ordem dos 12 milhões de euros na ampliação das suas instalações fabris, no aumento da capacidade produtiva, no desenvolvimento de novos produtos e no reforço dos sistema e tecnologias de informação.